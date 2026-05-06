Mamão havaí segue em queda no ES, enquanto formosa mantém preço na BA

A semana (27 a 30/04) contou com movimentos distintos para as variedades de mamão nas principais praças produtoras. De acordo com colaboradores consultados pelo Hortifrúti/Cepea, no Norte do Espírito Santo, o havaí 12-18 foi comercializado a R$ 1,46/kg, recuo de 18% frente à semana passada. Apesar da oferta mais controlada de havaí na região nesta semana, a demanda mais baixa pela fruta frente ao final de mês e ao feriado de 1º de Maio pressionou as cotações. Já no Sul da Bahia, o formosa registrou estabilidade, com a variedade sendo negociada a R$ 0,87/kg.

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