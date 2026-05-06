Mamão havaí segue em queda no ES, enquanto formosa mantém preço na BA
Levantamento do Cepea aponta terceira semana consecutiva de queda no preço do mamão havaí no Espírito Santo, enquanto o formosa segue estável na Bahia
A semana (27 a 30/04) contou com movimentos distintos para as variedades de mamão nas principais praças produtoras. De acordo com colaboradores consultados pelo Hortifrúti/Cepea, no Norte do Espírito Santo, o havaí 12-18 foi comercializado a R$ 1,46/kg, recuo de 18% frente à semana passada. Apesar da oferta mais controlada de havaí na região nesta semana, a demanda mais baixa pela fruta frente ao final de mês e ao feriado de 1º de Maio pressionou as cotações. Já no Sul da Bahia, o formosa registrou estabilidade, com a variedade sendo negociada a R$ 0,87/kg.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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