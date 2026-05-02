Menino de 15 anos é detido após manobras perigosas com moto em Dores do Rio Preto

Um menino de 15 anos foi apreendido pela Polícia Militar na noite de 1º de maio de 2026, após realizar manobras perigosas com uma motocicleta no Centro de Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo.

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Segundo a PM, o adolescente empinava o veículo em via pública — prática conhecida como “grau” — quando desobedeceu a uma ordem de parada e fugiu. Ele foi acompanhado pelos militares e, ao sair da cidade em direção ao distrito de Mundo Novo, perdeu o controle da moto em uma curva e caiu.

O jovem sofreu escoriações nos braços e pernas, sendo socorrido e encaminhado ao pronto-socorro de Guaçuí. No atendimento, ele confirmou as infrações. O teste do bafômetro deu negativo para ingestão de álcool.

Após receber alta médica, o adolescente foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre, onde ficou à disposição da autoridade policial por ato infracional análogo a crimes de trânsito, como direção sem habilitação e desobediência. A motocicleta foi removida por estar com o licenciamento em atraso.