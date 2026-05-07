Mortal Kombat II estreia nos cinemas de Cachoeiro; confira programação

“Mortal Kombat II” chega aos cinemas de Cachoeiro de Itapemirim levando ação, rivalidade e confrontos eletrizantes para as telonas. Nesse sentido, a nova adaptação da famosa franquia de videogames acompanha os campeões do Plano Terreno ao lado de Johnny Cage em uma disputa decisiva contra o regime tirânico de Shao Kahn. Além disso, o longa aposta em batalhas intensas e em uma narrativa marcada pela união entre antigos rivais.

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Contudo, o novo filme amplia ainda mais o universo da franquia ao colocar heróis e inimigos frente a frente em uma guerra que pode mudar o destino dos reinos. Assim, com cenas de combate, tensão constante e personagens conhecidos pelo público, a produção promete atrair fãs da saga e espectadores em busca de ação nos cinemas de Cachoeiro.

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Mais filmes

Contudo, além de “Mortal Kombat II”, os cinemas de Cachoeiro oferecem uma programação diversificada para diferentes públicos e faixas etárias. Nesse sentido, as salas exibem filmes de ação, animação, suspense, aventura e produções voltadas para toda a família. Dessa forma, o público encontra opções variadas ao longo da semana, tanto em sessões diurnas quanto noturnas.

Enquanto isso, os horários flexíveis ajudam a ampliar o movimento nas salas de cinema da cidade. Dessa forma, as sessões acontecem em diferentes períodos do dia, permitindo que moradores e visitantes escolham o melhor momento para aproveitar os lançamentos. Assim, os cinemas de Cachoeiro seguem como uma das principais opções de lazer e entretenimento da região.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 01

Zico (2D)

Somente sábado e domingo – 15h15 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA

Michael (2D)

Todos os dias – 17h30 | 20h15 (DUBLADO)

Sala 02

O Diabo Veste Prada 2 (2D)

Todos os dias – 18h15 | 21h (DUBLADO)

Sábado e domingo – 15h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 03

O Diabo Veste Prada 2 (2D)

Todos os dias – 18h45 (DUBLADO)

Mortal Kombat 2 (2D)

Todos os dias – 16h15 | 21h (DUBLADO)

Sala 04

Super Mario Galaxi: O Filme (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Mortal Kombat 2 (2D)

Todos os dias – 18h30 (LEGENDADO)

O Diabo Veste Prada 2 (2D)

Todos os dias – 20h40 (LEGENDADO)

Programação completa – Cine Ritz Perim

Sala 01

Zico (2D)

Todos os dias – 16h15 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA

Hungria – A Escolha de Um Sonho (2D)

Todos os dias – 18h30 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA

Dolly – A Boneca Maldita (2D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

O Diabo Veste Prada 2 (2D)

Todos os dias – 15h30 (DUBLADO) – PORÉM TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 18h15 | 20h45 (DUBLADO)

Sala 03

Super Mario Galaxi: O Filme (2D)

Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Mortal Kombat 2 (2D)

Todos os dias – 18h45 (DUBLADO)

Michael (2D)