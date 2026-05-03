Segurança

Motociclista fica em estado grave após colidir com cavalo em Guaçuí

Motociclista de 19 anos fica em estado crítico após colidir com cavalo na BR-482, em Guaçuí. Vítima foi socorrida pelo Samu e levada a hospital.

Foto: Divulgação

Um grave acidente foi registrado na noite deste sábado (2), por volta das 20h30, na BR-482, em Guaçuí, envolvendo um motociclista e um cavalo solto na pista.

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Com o impacto da colisão, o condutor da motocicleta, de 19 anos, sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para atendimento hospitalar em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo informações, o estado de saúde da vítima é considerado crítico.

A motocicleta ficou bastante danificada. Durante a verificação, foi constatado que o jovem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Apesar disso, o veículo estava regular e foi liberado para o irmão da vítima.

De acordo com relatos de populares, um caminhão que não permaneceu no local pode ter colidido inicialmente com o animal, que ficou na pista, impossibilitando que o motociclista desviasse a tempo.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.

Animais na pista aumentam risco de acidentes

Casos envolvendo animais soltos em rodovias são recorrentes e representam alto risco de acidentes graves, especialmente durante a noite, quando a visibilidade é reduzida.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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