Motociclista morre em grave acidente na ES-488 em Cachoeiro

Um motociclista morreu em um grave acidente registrado na manhã desta quinta-feira (7), na ES-488, no Monte Líbano, nas proximidades da fábrica da Nassau, em Cachoeiro de Itapemirim. A colisão envolveu uma motocicleta e um caminhão baú de pequeno porte.

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Equipes de resgate e forças de segurança foram acionadas para atender a ocorrência. Com o impacto da batida, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O acidente causou lentidão no trânsito e chamou a atenção de motoristas que passavam pela rodovia no momento da ocorrência. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada oficialmente. As circunstâncias da colisão serão apuradas pelas autoridades responsáveis.