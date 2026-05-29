MST ocupa área próximo à Safra em Cachoeiro

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocuparam uma área particular nas proximidades da Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta sexta-feira (29). A movimentação mobilizou autoridades municipais e estaduais ao longo do dia.

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Após tomar conhecimento da situação, o prefeito de Cachoeiro, Theodorico Ferraço, informou que acionou o governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, para acompanhar o caso e adotar as providências cabíveis.

Em nota, o prefeito afirmou que recebeu as informações por meio de sua equipe e destacou que o Governo do Estado já está ciente da ocorrência.

“Recebemos a informação da invasão promovida pelo MST em uma área privada urbana próxima à Safra, em Cachoeiro de Itapemirim. Trata-se de uma propriedade regular, com recolhimento de IPTU e destinada à implantação de um importante projeto de parque logístico para o município.

É inadmissível qualquer tentativa de ocupação irregular em uma área urbana privada, especialmente em um espaço voltado ao desenvolvimento econômico, geração de empregos e fortalecimento da nossa cidade.

Os proprietários já estão adotando as medidas judiciais necessárias, com o ingresso imediato do pedido de reintegração de posse. Estamos em contato direto com o Governo do Estado, através do governador Ricardo Ferraço, que já está ciente e dando todo o suporte necessário para que a reintegração ocorra com rapidez, dentro da legalidade e com garantia da ordem, da segurança e do respeito ao direito de propriedade”, declarou.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o número de pessoas envolvidas na ocupação nem sobre eventuais medidas judiciais relacionadas à área. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades estaduais e municipais.