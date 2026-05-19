Mulher desaparecida em Conceição do Castelo foi vítima de feminicídio, diz polícia

A Polícia Civil confirmou, nesta terça-feira (19), que a cuidadora de idosos Luciene Galdino, de 34 anos, desaparecida desde janeiro deste ano em Conceição do Castelo, foi vítima de feminicídio. Um homem de 58 anos foi preso suspeito do crime.

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De acordo com as investigações, Luciene teria sido assassinada no mesmo dia em que desapareceu. A polícia apura que ela seguia em direção à residência do suspeito, localizada na comunidade de Monte Pio, em Castelo.

O desaparecimento da cuidadora foi registrado no dia 4 de janeiro pela irmã da vítima. Segundo a familiar, Luciene foi vista pela última vez naquela tarde e a casa dela foi encontrada com a porta aberta.

Ainda conforme o relato, a mulher esteve com o namorado durante o dia e informou que iria até a casa de um familiar dele, no interior de Conceição do Castelo. Procurado pela família, o homem afirmou que não sabia do paradeiro da vítima.

A Polícia Civil ainda não divulgou detalhes sobre a dinâmica do crime nem a identidade do suspeito preso. Novas informações sobre o caso devem ser apresentadas durante uma coletiva de imprensa marcada para as 14h30 desta terça-feira.