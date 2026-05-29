Mulheres terão acesso ao Implanon pela rede pública em Presidente Kennedy
Implanon gratuito pelo SUS chega a Presidente Kennedy para grupos prioritários
A Prefeitura de Presidente Kennedy passou a oferecer o Implanon gratuitamente por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa amplia o acesso das mulheres a métodos contraceptivos de longa duração e reforça as ações de planejamento reprodutivo e saúde feminina no município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O Implanon é um método contraceptivo implantável com eficácia superior a 99%, capaz de prevenir a gravidez por até três anos. Além disso, o dispositivo é reversível, permitindo o retorno da fertilidade após sua retirada. Outro benefício é a redução do risco de falhas relacionadas ao uso inadequado, comum em métodos que dependem de administração frequente.
O acesso ao método será destinado a grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Entre eles estão mulheres em situação de vulnerabilidade social, mulheres privadas de liberdade, adolescentes entre 14 e 17 anos com histórico de gestação prévia, mulheres vivendo com HIV e mulheres em acompanhamento pelos serviços de saúde mental.
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