Oportunidade de emprego para vendedora em Cachoeiro
Oportunidade oferece salário do comércio, vale-transporte e plano de saúde para atuação em Cachoeiro.
Uma empresa de Cachoeiro de Itapemirim anunciou a abertura de uma vaga de emprego para o cargo de vendedora. A oportunidade é destinada ao público feminino e oferece contratação com benefícios ligados ao comércio.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a divulgação, a profissional contratada terá direito a salário compatível com o comércio, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico e ticket refeição.
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A vaga será para atuação em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. O expediente de trabalho será de segunda a quinta-feira, das 8h às 18h, e às sextas-feiras, das 7h às 17h.
As interessadas devem encaminhar currículo diretamente para o número de WhatsApp disponibilizado pela empresa: (28) 99901-2021.
A empresa não informou exigência de experiência anterior nem prazo final para envio dos currículos.
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