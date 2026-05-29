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Oportunidade de emprego para vendedora em Cachoeiro

Oportunidade oferece salário do comércio, vale-transporte e plano de saúde para atuação em Cachoeiro.

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Happy Customer Using Wallet At Boutique Checkout Where Friendly Saleswoman Serves Her, Showcasing Customer Satisfaction In Retail

Uma empresa de Cachoeiro de Itapemirim anunciou a abertura de uma vaga de emprego para o cargo de vendedora. A oportunidade é destinada ao público feminino e oferece contratação com benefícios ligados ao comércio.

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De acordo com a divulgação, a profissional contratada terá direito a salário compatível com o comércio, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico e ticket refeição.

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A vaga será para atuação em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. O expediente de trabalho será de segunda a quinta-feira, das 8h às 18h, e às sextas-feiras, das 7h às 17h.

As interessadas devem encaminhar currículo diretamente para o número de WhatsApp disponibilizado pela empresa: (28) 99901-2021.

A empresa não informou exigência de experiência anterior nem prazo final para envio dos currículos.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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