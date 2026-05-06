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PC faz operação contra quadrilha suspeita de aplicar golpes em centenas de idosos

De acordo com a investigação, o esquema já teria feito mais de 100 vítimas e causado prejuízo aproximado de R$ 500 mil.

pc de sao paulo
Foto: Divulgação

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta quarta-feira, 6, uma operação para desarticular uma quadrilha suspeita de aplicar golpes contra idosos na capital. A ação foi conduzida pelo Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra).

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Segundo a polícia, o grupo atraía vítimas com a oferta de supostos “clubes de descontos” e induzia pagamentos em cartões de crédito sob a promessa de benefícios. Na prática, as cobranças eram feitas de forma parcelada sem o conhecimento dos idosos, o que elevava significativamente os valores pagos.

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De acordo com a investigação, o esquema já teria feito mais de 100 vítimas e causado prejuízo aproximado de R$ 500 mil. Ao todo, a Justiça autorizou 26 prisões e 34 mandados de busca e apreensão.

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