PC prende autor de homicídio em operação em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu, na manhã da última quinta-feira (30), um homem suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido em Guarapari. A ação foi realizada no município de Vila Velha, durante operação coordenada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e pelo 6º Distrito Policial de Vila Velha.

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A operação teve como objetivo o cumprimento de mandado de prisão temporária contra o suspeito da morte de Leandro Walhens Costa dos Santos. As equipes policiais se deslocaram até o bairro Ilha dos Ayres, onde cercaram o imóvel e localizaram o investigado deitado em um colchão. Ele não ofereceu resistência no momento da abordagem.

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De acordo com as investigações, o homem é apontado como autor do homicídio ocorrido no dia 23 de março, no bairro Perocão, em Guarapari. O crime teria sido cometido com o uso de arma branca. Após o fato, o suspeito fugiu para Vila Velha, onde foi localizado e preso pelas equipes da PCES.

Após os procedimentos de praxe, o detido foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.