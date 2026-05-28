PM prende dois suspeitos por tráfico de drogas em Guaçuí

Dois homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (27), em Guaçuí, durante uma ação realizada por equipes da 2ª Companhia da Polícia Militar.

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Os militares faziam patrulhamento ostensivo pela Rua Sebastião Simões, nas proximidades de uma escola, quando identificaram uma movimentação suspeita em frente a uma residência. Segundo a PM, um dos suspeitos entregava um radiador automotivo ao outro, que utilizava uma balança digital portátil antes de repassar um pequeno objeto.

Diante da suspeita de tráfico de entorpecentes, os policiais realizaram a abordagem. Ainda conforme a corporação, um dos envolvidos, que utilizava tornozeleira eletrônica, tentou fugir para dentro do imóvel e dispensou um recipiente com 50 pedras de crack.

Durante as buscas, os militares encontraram R$ 195 em espécie com o suspeito. Já o outro homem abordado estava com uma pedra de crack e confessou ter adquirido o entorpecente em troca do radiador automotivo.

Ao todo, a Polícia Militar apreendeu 51 pedras de crack, dois celulares, uma balança digital portátil, dinheiro em espécie e o radiador utilizado na negociação.

Os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Alegre.

A ocorrência aconteceu no momento em que alunos, professores e outras pessoas deixavam a escola próxima ao local da abordagem. A ação também foi registrada por câmeras de monitoramento instaladas na região.