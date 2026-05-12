Polícia apreende cocaína, crack e skank em cidade do ES

A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas na última terça-feira (12), no bairro Rio Marinho, em Cariacica.

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Segundo os militares, a equipe identificou um grupo em atitude suspeita durante patrulhamento na região. Contudo, ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram do local.

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Durante a fuga, um dos envolvidos deixou uma sacola plástica no chão. Além disso, outro suspeito arremessou uma pedra contra a viatura da PM, provocando danos no para-brisa do veículo.

Ao verificar o conteúdo da sacola, os policiais encontraram 156 pinos de cocaína, 33 unidades de pac, 197 pedras de crack, dez buchas de maconha e 28 unidades de skank.

A equipe recolheu todo o material e encaminhou os entorpecentes para a 7ª Delegacia Regional.