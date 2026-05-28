Polícia apreende mais de mil figurinhas falsas da Copa em Guaçuí
Material foi encontrado em uma gráfica no Centro da cidade após denúncia anônima; Polícia Civil investiga crimes de violação de direito autoral e contra o consumidor.
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Guaçuí, apreendeu na manhã desta quinta-feira (28) mais de mil figurinhas da Copa do Mundo FIFA com indícios de falsificação. A ação ocorreu em uma gráfica localizada no Centro do município, no Caparaó capixaba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a corporação, a investigação começou após uma denúncia anônima informar que os proprietários do estabelecimento estariam imprimindo e comercializando figurinhas por um valor abaixo do praticado pela fabricante oficial. Ainda de acordo com a denúncia, as vendas eram divulgadas pelas redes sociais, onde também eram informados preços, quantidades e formas de entrega.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram diversas figurinhas expostas sobre uma mesa na área frontal da gráfica. Uma das proprietárias do estabelecimento estava presente e informou que apenas realizou a impressão do material após receber os arquivos digitais de uma cliente. Ela alegou desconhecer a proibição da reprodução das figurinhas.
De acordo com a titular da Delegacia de Polícia de Guaçuí, delegada Yasmin Fassarella, todo o material físico e digital foi recolhido para investigação.
“Todo o material, inclusive o digital, foi apreendido e levado à Delegacia, onde foram contabilizadas 1.025 figurinhas da Copa do Mundo FIFA, impressas, algumas já cortadas e prontas para entrega. O material será encaminhado para perícia, que deverá confirmar a falsificação para continuidade da apuração e eventual responsabilização criminal”, explicou a delegada.
A Polícia Civil informou que foi instaurado um inquérito policial para apurar os crimes de violação de direito autoral e crime contra as relações de consumo. Somadas, as penas podem chegar a cinco anos de prisão.
A delegada também reforçou a importância das denúncias anônimas para o trabalho policial e alertou a população sobre os riscos da compra de produtos falsificados.
“A Delegacia de Guaçuí reitera a importância das denúncias anônimas e orienta os consumidores a terem cuidado ao adquirir produtos passíveis de falsificação”, completou Yasmin Fassarella.
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