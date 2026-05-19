Polícia Civil prende homem de 50 anos condenado por estupro em Castelo

A Polícia Civil prendeu, na tarde dessa segunda-feira (18), um homem de 50 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável em Castelo. Contra ele havia um mandado de prisão definitiva expedido pela Justiça após condenação criminal transitada em julgado.

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De acordo com a corporação, equipes da Delegacia de Polícia de Castelo realizaram levantamentos para localizar o paradeiro do condenado. Após as investigações, os policiais encontraram o homem em uma propriedade rural do município.

As equipes se deslocaram até o endereço indicado, identificaram o suspeito e cumpriram a ordem judicial sem resistência.

O mandado foi expedido pela 2ª Vara de Piúma em razão de condenação pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal. A Justiça determinou pena definitiva de 16 anos e seis meses de reclusão em regime inicial fechado.

Após a prisão, o homem foi informado sobre a decisão judicial e encaminhado à Delegacia Regional para os procedimentos de praxe. Em seguida, ele foi transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.