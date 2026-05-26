Polícia Civil prende suspeito de estupro de vulnerável em Ibitirama

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) cumpriu, nessa segunda-feira (26), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 28 anos investigado por estupro de vulnerável em Ibitirama, no Caparaó capixaba.

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A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Ibitirama, após diligências coordenadas pelo delegado Willian Cabral Júnior. O mandado foi expedido pelo Poder Judiciário da Comarca do município.

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Segundo as investigações, o suspeito é acusado de praticar violência sexual contra uma vítima considerada vulnerável. Além disso, a apuração aponta indícios de tentativa de interferência na instrução criminal. Na decisão judicial, a Justiça destacou a gravidade dos fatos e a necessidade da prisão para garantir a ordem pública e preservar a produção de provas.

De acordo com o delegado Willian Cabral Júnior, a rápida atuação das forças de segurança é fundamental em crimes dessa natureza. “Crimes dessa natureza exigem atuação firme, célere e imediata das forças de segurança. A Polícia Civil seguirá empenhada na responsabilização de autores de violência sexual, especialmente quando praticada contra pessoas em condição de vulnerabilidade”, afirmou.

A Polícia Civil também reforçou a importância das denúncias anônimas por meio do Disque-Denúncia 181, que garante sigilo das informações repassadas pela população.

Após os procedimentos de praxe, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.