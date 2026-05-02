Segurança

Polícia Militar apreende drogas e arma com traficantes em Piúma

Polícia Militar apreende cocaína, crack e arma de fogo durante ação contra o tráfico em Piúma, no Espírito Santo. Suspeitos foram levados à delegacia.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas e de uma arma de fogo na noite desta sexta-feira (2), no bairro Céu Azul, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo.

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De acordo com a ocorrência, equipes foram acionadas após receberem informações de que dois indivíduos estariam em um bar da região comercializando entorpecentes e possivelmente armados, utilizando um veículo de passeio.

Diante da denúncia, os militares se deslocaram até o local com apoio de outras viaturas. Durante a abordagem, um dos suspeitos foi flagrado com porções de substância análoga à cocaína no bolso, além de um celular e a chave do veículo.

Em buscas realizadas no interior do estabelecimento, especialmente no banheiro, os policiais localizaram mais entorpecentes, totalizando pinos de cocaína e pedras de crack. Já no veículo apontado na denúncia, foram encontrados outros pinos da mesma substância, além de um revólver calibre .32, acompanhado de munições intactas e deflagradas.

O segundo suspeito também foi abordado e estava com dinheiro em espécie e um aparelho celular. Segundo a polícia, ele estava próximo ao local onde as drogas foram encontradas.

Ainda conforme a PM, foi necessário o uso de técnicas de contenção para realizar a condução dos envolvidos, devido à resistência apresentada durante a abordagem.

Ao todo, foram apreendidos nove pinos de cocaína e 27 pedras de crack, além da arma de fogo e munições. O veículo utilizado na ação foi removido para um pátio credenciado do Detran.

Os suspeitos foram encaminhados, juntamente com todo o material apreendido, para a delegacia da região, onde ficaram à disposição da autoridade policial.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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