Polícia Militar apreende drogas e arma com traficantes em Piúma
Polícia Militar apreende cocaína, crack e arma de fogo durante ação contra o tráfico em Piúma, no Espírito Santo. Suspeitos foram levados à delegacia.
Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas e de uma arma de fogo na noite desta sexta-feira (2), no bairro Céu Azul, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a ocorrência, equipes foram acionadas após receberem informações de que dois indivíduos estariam em um bar da região comercializando entorpecentes e possivelmente armados, utilizando um veículo de passeio.
Diante da denúncia, os militares se deslocaram até o local com apoio de outras viaturas. Durante a abordagem, um dos suspeitos foi flagrado com porções de substância análoga à cocaína no bolso, além de um celular e a chave do veículo.
Em buscas realizadas no interior do estabelecimento, especialmente no banheiro, os policiais localizaram mais entorpecentes, totalizando pinos de cocaína e pedras de crack. Já no veículo apontado na denúncia, foram encontrados outros pinos da mesma substância, além de um revólver calibre .32, acompanhado de munições intactas e deflagradas.
O segundo suspeito também foi abordado e estava com dinheiro em espécie e um aparelho celular. Segundo a polícia, ele estava próximo ao local onde as drogas foram encontradas.
Ainda conforme a PM, foi necessário o uso de técnicas de contenção para realizar a condução dos envolvidos, devido à resistência apresentada durante a abordagem.
Ao todo, foram apreendidos nove pinos de cocaína e 27 pedras de crack, além da arma de fogo e munições. O veículo utilizado na ação foi removido para um pátio credenciado do Detran.
Os suspeitos foram encaminhados, juntamente com todo o material apreendido, para a delegacia da região, onde ficaram à disposição da autoridade policial.
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