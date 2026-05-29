Polícia prende motorista suspeito de estuprar adolescente após falsa carona no ES

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), prendeu, na manhã desta sexta-feira (29), em cumprimento de mandado de prisão temporária em desfavor de um homem de 34 anos. Ele é investigado pelo crime de estupro praticado contra uma adolescente de 14 anos, cometido em março deste ano, após oferecer uma carona ao grupo de amigos da vítima.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com as investigações, a adolescente e seus amigos tentavam retornar de um evento festivo, mas não conseguiram solicitar transporte por aplicativo. O investigado, que conduzia um veículo, ofereceu carona aos jovens. Após o desembarque dos amigos da adolescente em um bairro de Vitória, o suspeito trancou as portas do automóvel, impedindo a saída da menor. Ele seguiu com a vítima para um local ermo, onde praticou o abuso mediante violência física e grave ameaça.

As diligências tiveram início logo após o pai da adolescente comparecer à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), para registrar o fato. Diante da gravidade do relato, a autoridade policial instaurou o inquérito policial e acionou a equipe psicossocial da delegacia especializada para a realização de uma escuta especializada. A vítima também passou por exames periciais no Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), em Vitória.

Com base nas provas de autoria e materialidade reunidas pela equipe da DPCA, a Polícia Civil representou pela prisão temporária do investigado, medida que recebeu parecer favorável do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e foi decretada pela 10ª Vara Criminal de Vitória. De posse do mandado judicial, os policiais civis localizaram e capturaram o homem em sua residência no município da Serra.



Após a formalização dos procedimentos de praxe na unidade policial, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.