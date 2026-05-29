Polícia prende suspeito de cometer crimes sexuais contra estudantes em Kennedy

Um idoso de 78 anos foi preso na última quinta-feira (28) durante uma operação da Polícia Civil que investiga crimes sexuais praticados contra adolescentes em Presidente Kennedy, no litoral sul do Espírito Santo.

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A prisão ocorreu em Cachoeiro de Itapemirim, em cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é investigado por abordar estudantes nas proximidades de uma unidade escolar do município.

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Segundo o delegado Daniel de Araújo, responsável pelas investigações, o homem teria tentado beijar adolescentes e manter contato físico com as vítimas em diferentes ocasiões. Os fatos teriam ocorrido principalmente nos horários de entrada e saída das aulas, momentos de maior circulação de estudantes na região.

As apurações tiveram início neste mês, após um pai procurar a polícia para denunciar o comportamento do suspeito. A partir das diligências, os investigadores reuniram informações que levaram ao pedido de prisão temporária.

Conforme a Polícia Civil, o investigado deixou Presidente Kennedy após o início das investigações. Além do caso que motivou a prisão, ele também é suspeito de participação em outros episódios de natureza sexual envolvendo adolescentes no município.

“Além do fato investigado atualmente, o autor também é suspeito de envolvimento em outros crimes sexuais praticados contra adolescentes no município, circunstância que segue sendo apurada pela Polícia Civil”, informou o delegado Daniel de Araújo.

Após ser localizado e preso, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para os procedimentos de praxe. Em seguida, foi transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy orienta que possíveis vítimas ou familiares que tenham informações sobre situações semelhantes procurem a unidade policial para registrar denúncia e colaborar com as investigações.