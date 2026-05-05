Porteiro de escola é preso durante investigação contra abuso infantil no ES
Polícia Civil investiga suspeita de exploração sexual infanto-juvenil e apreende dispositivos eletrônicos
A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu o porteiro de escola particular na Grande Vitória durante o cumprimento de mandado judicial. A investigação apura crimes cibernéticos com indícios de abuso e exploração sexual infanto-juvenil.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante a operação, os agentes identificaram comportamento suspeito de outro morador do imóvel. Diante da situação, os policiais efetuaram a prisão em flagrante.
Leia também: Filha é indiciada por furtar mais de R$ 150 mil dos pais em Venda Nova do Imigrante
Além disso, a equipe apreendeu dispositivos eletrônicos, que serão analisados pela perícia. Dessa forma, a polícia busca reunir mais provas para o inquérito.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726