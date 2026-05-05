Segurança

Porteiro de escola é preso durante investigação contra abuso infantil no ES

Polícia Civil investiga suspeita de exploração sexual infanto-juvenil e apreende dispositivos eletrônicos

Abuso Infantil
Foto: Pixabay

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu o porteiro de escola particular na Grande Vitória durante o cumprimento de mandado judicial. A investigação apura crimes cibernéticos com indícios de abuso e exploração sexual infanto-juvenil.

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Durante a operação, os agentes identificaram comportamento suspeito de outro morador do imóvel. Diante da situação, os policiais efetuaram a prisão em flagrante.

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Além disso, a equipe apreendeu dispositivos eletrônicos, que serão analisados pela perícia. Dessa forma, a polícia busca reunir mais provas para o inquérito.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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