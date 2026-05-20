Prefeitura de Alegre faz alerta sobre aumento nos casos de dengue
Município reforça importância da prevenção e alerta população sobre os riscos do mosquito Aedes aegypti.
A Prefeitura de Alegre reforçou o alerta sobre o aumento dos casos de dengue no município e destacou a importância das ações de prevenção no combate ao mosquito Aedes aegypti.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a administração municipal, a dengue segue entre os principais desafios da saúde pública na cidade. Além disso, os dados apontam crescimento expressivo dos casos nos últimos anos, aumentando a necessidade de vigilância e participação da população no combate aos focos do mosquito.
Leia também: É hoje! Alegre recebe Cidade Expo Inovadora; confira a programação completa
A prefeitura também destacou que pequenas atitudes dentro de casa podem fazer a diferença na proteção da saúde coletiva. Entre as principais orientações estão eliminar recipientes com água parada e manter os cuidados preventivos diariamente.
De acordo com o município, a prevenção continua sendo a forma mais eficiente de combate à dengue e depende da colaboração da população para reduzir os criadouros do mosquito transmissor.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726