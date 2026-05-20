Prefeitura de Alegre faz alerta sobre aumento nos casos de dengue

A Prefeitura de Alegre reforçou o alerta sobre o aumento dos casos de dengue no município e destacou a importância das ações de prevenção no combate ao mosquito Aedes aegypti.

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Segundo a administração municipal, a dengue segue entre os principais desafios da saúde pública na cidade. Além disso, os dados apontam crescimento expressivo dos casos nos últimos anos, aumentando a necessidade de vigilância e participação da população no combate aos focos do mosquito.

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A prefeitura também destacou que pequenas atitudes dentro de casa podem fazer a diferença na proteção da saúde coletiva. Entre as principais orientações estão eliminar recipientes com água parada e manter os cuidados preventivos diariamente.

De acordo com o município, a prevenção continua sendo a forma mais eficiente de combate à dengue e depende da colaboração da população para reduzir os criadouros do mosquito transmissor.