Prefeitura de Castelo é alvo de operação do Ministério Público

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo realizou, na manhã desta quinta-feira (28), uma operação em Castelo para investigar possíveis irregularidades e fraudes em procedimentos licitatórios e contratações públicas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão autorizados pelo Poder Judiciário. Um dos alvos da operação foi a Prefeitura de Castelo. A ação foi conduzida pela Promotoria de Justiça de Castelo, com apoio operacional do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPES).

Segundo o Ministério Público, as medidas têm como objetivo reunir elementos de prova para fortalecer a investigação em andamento. Até o momento, os nomes dos investigados e outros detalhes do procedimento não foram divulgados.

O caso tramita sob segredo de justiça, o que impede a divulgação de informações adicionais sobre os fatos investigados.

Após a repercussão da operação nas redes sociais, informações passaram a circular indicando que a residência do prefeito do município teria sido alvo das buscas. No entanto, conforme apurado, a casa do prefeito não está entre os locais da operação realizada pelo Ministério Público.

Em nota, o Ministério Público reforçou o compromisso institucional com a defesa do patrimônio público, da legalidade e da correta aplicação dos recursos públicos.