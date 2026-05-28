Prefeitura de Castelo é alvo de operação do Ministério Público
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante investigação sobre possíveis irregularidades em procedimentos licitatórios e contratos públicos.
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo realizou, na manhã desta quinta-feira (28), uma operação em Castelo para investigar possíveis irregularidades e fraudes em procedimentos licitatórios e contratações públicas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão autorizados pelo Poder Judiciário. Um dos alvos da operação foi a Prefeitura de Castelo. A ação foi conduzida pela Promotoria de Justiça de Castelo, com apoio operacional do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPES).
Segundo o Ministério Público, as medidas têm como objetivo reunir elementos de prova para fortalecer a investigação em andamento. Até o momento, os nomes dos investigados e outros detalhes do procedimento não foram divulgados.
O caso tramita sob segredo de justiça, o que impede a divulgação de informações adicionais sobre os fatos investigados.
Após a repercussão da operação nas redes sociais, informações passaram a circular indicando que a residência do prefeito do município teria sido alvo das buscas. No entanto, conforme apurado, a casa do prefeito não está entre os locais da operação realizada pelo Ministério Público.
Em nota, o Ministério Público reforçou o compromisso institucional com a defesa do patrimônio público, da legalidade e da correta aplicação dos recursos públicos.
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