Presidente da Câmara de Vila Velha terá de devolver quase R$ 500 mil após condenação

A Justiça condenou o presidente da Câmara de Vila Velha, Osvaldo Maturano (PRD), a ressarcir R$ 456.285,62 aos cofres públicos e pagar multa no mesmo valor por uso indevido de assessores em atividades particulares. A decisão foi assinada no último dia 27 de abril.

A sentença, proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública do município, também prevê a suspensão dos direitos políticos por 10 anos. Além disso, o parlamentar fica proibido de contratar com o poder público pelo mesmo período e pode perder a função pública, caso ainda esteja no cargo ao fim do processo.

Cabe recurso ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Procurado na tarde desta segunda-feira (4), Osvaldo Maturano não se manifestou até a publicação desta matéria.