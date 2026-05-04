Política Regional

Presidente da Câmara de Vila Velha terá de devolver quase R$ 500 mil após condenação

Presidente da Câmara de Vila Velha, Osvaldo Maturano é condenado a devolver R$ 456 mil e tem direitos políticos suspensos por 10 anos.

Foto: Câmara de Vereadores

A Justiça condenou o presidente da Câmara de Vila Velha, Osvaldo Maturano (PRD), a ressarcir R$ 456.285,62 aos cofres públicos e pagar multa no mesmo valor por uso indevido de assessores em atividades particulares. A decisão foi assinada no último dia 27 de abril.

A sentença, proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública do município, também prevê a suspensão dos direitos políticos por 10 anos. Além disso, o parlamentar fica proibido de contratar com o poder público pelo mesmo período e pode perder a função pública, caso ainda esteja no cargo ao fim do processo.

Cabe recurso ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Procurado na tarde desta segunda-feira (4), Osvaldo Maturano não se manifestou até a publicação desta matéria.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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