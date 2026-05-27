Procon de Cachoeiro alerta para novo golpe aplicado por vídeo no WhatsApp

Novos golpes virtuais têm preocupado consumidores e autoridades em todo o país. Com o avanço das ferramentas digitais, criminosos utilizam aplicativos de mensagens, chamadas telefônicas e arquivos infectados para acessar dados pessoais e bancários das vítimas.

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Entre as fraudes que mais têm chamado atenção está o chamado golpe do “vídeo no zap”. Segundo o Procon de Cachoeiro, os criminosos entram em contato se passando por conhecidos ou integrantes de grupos de WhatsApp. Em seguida, enviam um suposto vídeo, geralmente com a imagem desfocada para despertar curiosidade.

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Ao abrir ou baixar o arquivo, a vítima pode instalar sem perceber um vírus espião no celular. O programa malicioso consegue capturar senhas bancárias, espelhar a tela do aparelho e permitir o acesso remoto dos golpistas às contas da vítima.

“Desconfie de ligações e mensagens vinda de pessoas estranhas. Evite chamadas de vídeos e nunca clique em nada, principalmente de uma pessoa que não esteja nos seus contatos ou que não seja comum no seu cotidiano. Na dúvida, pergunte quem mandou do que se trata. Hoje em dia, é preciso ter um cuidado muito grande em tudo que se recebe online”, alerta o coordenador executivo em exercício do Procon de Cachoeiro, Rodrigo Sabino.

Outro golpe que tem sido aplicado envolve falsas ligações de instituições bancárias. Nesse tipo de fraude, o criminoso liga para a vítima e o nome do banco aparece na tela do celular, o que faz a abordagem parecer verdadeira.

Durante a ligação, os golpistas afirmam ter identificado movimentações suspeitas na conta bancária. Para convencer a vítima, utilizam informações pessoais corretas, como nome completo, nome do gerente, banco utilizado e até os locais onde a pessoa costuma acessar a conta.

Depois disso, os criminosos orientam a vítima a colocar o telefone no viva-voz e seguir um suposto procedimento de segurança. Nesse momento, tentam induzir o cliente a fornecer senhas, códigos de verificação ou realizar operações que permitem o acesso à conta bancária.

Rodrigo Sabino orienta que, ao receber esse tipo de contato, a pessoa desligue imediatamente e procure o banco pelos canais oficiais.

“O ideal é se possível não atender e ligar para agência ou gerente para verificar a veracidade dos fatos. Os bancos não ligam ou realizam ações com os clientes por telefone”, explica.

O Procon de Cachoeiro também orienta que vítimas de golpes ou pessoas que tenham dúvidas procurem atendimento especializado para minimizar prejuízos e receber orientações.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Rua Bernardo Horta, 204, no bairro Guandu. Também é possível realizar agendamento pelo site da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim ou obter informações pelo telefone (28) 3199-1710.