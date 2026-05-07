Quase 270 vagas de emprego estão disponíveis no Sine de Cachoeiro

O Sine de Cachoeiro está com 265 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (7). As oportunidades são para diferentes setores da economia local.

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Nesse sentido, as vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui oportunidades para candidatos com ou sem experiência. Desse modo, o Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.

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Como participar

Assim, para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. Nesse sentido, o atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.