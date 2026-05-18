Quem é Tiago Maia, empresário que trocou beijos com Ivete Sangalo em casamento

O nome de Tiago Maia passou a chamar atenção nas redes sociais após o empresário ser flagrado em clima de romance com Ivete Sangalo durante o casamento de um casal de amigos. Os dois apareceram trocando beijos e carinhos em vídeos que rapidamente repercutiram entre fãs da cantora, aumentando ainda mais os rumores sobre um possível relacionamento.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Embora as especulações sobre a proximidade entre Ivete e Tiago já circulassem há alguns meses, as imagens divulgadas recentemente foram vistas por internautas como uma espécie de confirmação do affair. O empresário, que atua nos bastidores do mercado musical, já vinha acompanhando a artista em viagens, apresentações e compromissos profissionais nos últimos meses.

Leia também: “Mais mulheres mataram homens do que homens mataram mulheres”, diz Juliano Cazarré

Tiago Maia é dono da produtora Super Sounds e trabalha diretamente na organização de turnês, eventos e projetos musicais. No meio artístico, ele também é conhecido por atuar nos bastidores de grandes produções ligadas ao entretenimento.

O empresário é um dos responsáveis pelo projeto Clareou, idealizado por Ivete Sangalo e voltado ao samba e ao pagode. Segundo informações divulgadas em programas de entretenimento, a aproximação entre os dois teria começado justamente por conta da parceria profissional.

Com o passar do tempo, no entanto, a presença constante de Tiago ao lado da cantora começou a despertar atenção. O empresário passou a ser visto acompanhando Ivete em compromissos públicos e viagens, incluindo uma recente passagem da artista por Boston, nos Estados Unidos.

Presença frequente ao lado da cantora

Durante o carnaval, Tiago Maia também teria acompanhado Ivete Sangalo em diferentes apresentações nos trios elétricos do Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Além disso, ele também seria próximo de Bento Sangalo, sobrinho da cantora.

Em abril, os dois já haviam sido vistos juntos em Santa Catarina. Na ocasião, fãs registraram momentos em que Ivete e Tiago caminhavam lado a lado pela praia e compartilhavam atividades no hotel em que estavam hospedados.

A frequência com que passaram a aparecer juntos acabou alimentando rumores de que a relação entre eles já teria ultrapassado o campo profissional.

Vídeos em casamento aumentaram rumores

Os boatos ganharam ainda mais força após vídeos feitos durante o casamento de amigos começarem a circular nas redes sociais. Em uma das gravações, Ivete aparece cantando Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim antes de surgir trocando beijos e carinhos com Tiago Maia na pista de dança.

Nas imagens, os dois aparecem conversando ao pé do ouvido e em clima de intimidade durante a celebração.

Este seria o primeiro relacionamento público de Ivete Sangalo desde o fim do casamento com Daniel Cady, anunciado no fim de 2025. Tiago Maia também estaria vivendo uma nova fase pessoal: o empresário é recém-separado de um relacionamento de mais de 15 anos e é pai de dois filhos.

Bastidores da música e discrição

Apesar de trabalhar no universo artístico, Tiago Maia mantém uma postura discreta e costuma atuar longe da exposição pública. Nos bastidores da música, porém, o empresário já é conhecido pela organização de grandes eventos e pela proximidade com artistas do cenário nacional.

Mesmo sem confirmação oficial do relacionamento até o momento, os registros compartilhados nas redes sociais colocaram o nome do empresário entre os assuntos mais comentados pelos fãs da cantora nos últimos dias.