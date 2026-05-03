Roubo violento termina com carro recuperado e suspeitos presos em Alegre

Um roubo violento registrado na última quinta-feira (30) na zona rural de São José do Calçado terminou com a recuperação do veículo e a prisão de dois suspeitos na manhã deste sábado (2), durante ação da Polícia Militar do Espírito Santo em Alegre.

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Segundo a polícia, a vítima, um idoso de 68 anos, foi abordada na rodovia ES-181 por dois indivíduos armados que estavam em uma motocicleta. Sob grave ameaça, ele foi obrigado a continuar dirigindo seu carro, um GM Onix, até o distrito de São Benedito.

No local, o homem foi retirado do veículo e abandonado na região de Alto da Serra (Jacá), após ser agredido com coronhadas na cabeça. Os criminosos fugiram levando o automóvel, cerca de R$ 2 mil em dinheiro e um celular. Mesmo ferido, a vítima conseguiu caminhar até uma comunidade próxima e pedir ajuda, sendo socorrida e encaminhada ao hospital.

Veículo localizado após trabalho de inteligência

Durante as primeiras diligências, a motocicleta utilizada no crime foi encontrada na ES-181, sem identificação, e removida. As buscas pelo carro continuaram com apoio de equipes da região.

Já na manhã deste sábado (2), informações do serviço de inteligência do 3º BPM indicaram a possível localização do veículo na zona rural de Alegre, na região do distrito do Café.

Os militares se deslocaram até o local e, na estrada de acesso à comunidade de Novo Brasil, localizaram o automóvel. O condutor ainda tentou fugir, mas obedeceu à ordem de parada e foi detido junto com uma mulher de 26 anos.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma munição calibre .38 com o suspeito. Ele confessou ter descartado a arma em uma área de mata, onde o revólver foi localizado posteriormente com mais duas munições. Três aparelhos celulares também foram apreendidos no interior do veículo.

Em consulta ao sistema, foi constatado que o homem estava foragido do sistema prisional desde fevereiro deste ano.

Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil do Espírito Santo em Alegre, junto com o veículo recuperado e o material apreendido.

Violência no campo preocupa

O caso chama atenção para a violência em áreas rurais do sul do Espírito Santo, especialmente em rodovias como a ES-181, onde crimes como roubos têm sido registrados.