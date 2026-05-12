Sérgio Chapelin chega aos 85 anos longe dos holofotes e da TV

Sérgio Chapelin completa seu aniversário de 85 anos de idade nesta terça-feira, 12 de maio. Conhecido pelo seu trabalho de décadas na TV Globo, onde passou pelo Jornal Nacional e Globo Repórter, o ex-apresentador vive uma vida longe dos holofotes desde que se aposentou.

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A despedida das telas veio em 2019. Em 27 de setembro daquele ano, encerrou seu último programa dizendo: “Agora é momento de pensar, relaxar, experimentar aquela liberdade total. Acho que todo mundo sonha com isso. Tenho minha chácara, gosto de interagir com os bichos. Quem sabe, viajar um pouco”.

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À época, Sérgio Chapelin se mudou com a mulher para a região sul de Minas Gerais, Itanhandu, onde tinha a tal chácara. Em 2021, outra mudança, quando foi morar no Rio de Janeiro para ficar mais próximo aos três filhos, enteado e seis netos.

Em entrevista à revista Veja publicada em janeiro de 2026, o jornalista relatou sua rotina. Passa o tempo caminhando na praia, mexendo em seu tablet e assistindo a séries e filmes. “Estou feliz da vida. Já ralei bastante”, dizia.

“Minha barba branca e meu bonezinho são hoje o meu disfarce. Quero entrar no mercado, na padaria, caminhar tranquilamente. Copacabana é uma confusão. Quero ser mais um na multidão. É tão bom você ter sua privacidade.”

Aparições recentes de Sérgio Chapelin na TV

Sérgio Chapelin “reapareceu” na TV em ao menos duas ocasiões desde sua aposentadoria do Globo Repórter. Em ambas, ao dar seu depoimento sobre um colega que morreu. Cid Moreira, em outubro de 2024, e Léo Batista, em janeiro de 2025.

Os anos afastado da TV fizeram com que as aparições chamassem atenção nas redes sociais, em especial a segunda, quando surgiu com um “coque samurai” e barba longa – algo impensável para os seus anos de apresentador.