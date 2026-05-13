Sine de Cachoeiro: vagas de emprego estão disponíveis nesta quarta (13)

As vagas são para profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo.

Foto: Freepik

O Sine de Cachoeiro está com quase 250 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diversos setores da economia.

As vagas são para profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui vagas para candidatos com ou sem experiência.

O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.

Onde fica o Sine?

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. O atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.

Confira todas as vagas disponíveis:

  • Acabador de granito (Colador/Acabador de Pias) — 5 vagas
  • Acabador de granito — 1 vaga
  • Açougueiro — 1 vaga
  • Ajudante de motorista — 1 vaga
  • Ajudante de carga e descarga — 1 vaga
  • Ajudante de obras — 2 vagas
  • Apontador de obras (aceita PCD) — 10 vagas
  • Armador de construção — 6 vagas
  • Atendente de balcão — 10 vagas
  • Atendente de lanchonete — 2 vagas
  • Atendente de estacionamento — 1 vaga
  • Atendente setor de frios (Balconista) — 2 vagas
  • Auxiliar de confeiteiro — 1 vaga
  • Auxiliar de limpeza — 1 vaga
  • Auxiliar de limpeza (serviços gerais) — 2 vagas
  • Auxiliar de linha de produção (frigorífico) — 30 vagas
  • Auxiliar de linha de produção (Ajudante de Pátio) — 3 vagas
  • Auxiliar de linha de produção (empresa de mineração) — 5 vagas
  • Auxiliar de logística — 3 vagas
  • Auxiliar operacional (noturno) — 1 vaga
  • Auxiliar de produção (Ajudante Geral) — 3 vagas
  • Auxiliar de linha de produção (Ajudante de Serra Ponte) — 1 vaga
  • Auxiliar de linha de produção (Ajudante Ladrilheira) — 1 vaga
  • Auxiliar financeiro (Assistente Financeiro) — 1 vaga
  • Auxiliar de saúde bucal — 1 vaga
  • Auxiliar técnico eletrônico — 1 vaga
  • Vidraceiro auxiliar — 1 vaga
  • Balconista de açougue — 3 vagas
  • Banho e tosa de animais domésticos — 1 vaga
  • Camareira — 1 vaga
  • Carpinteiro (aceita PCD) — 3 vagas
  • Cenotécnico — 2 vagas
  • Cenotécnico (vaga temporária) — 1 vaga
  • Controlador de pragas (Dedetizador) — 1 vaga
  • Costureira em geral — 1 vaga
  • Costureira e cortadeira de roupas — 2 vagas
  • Cortador de pedras — 1 vaga
  • Eletricista de corrente contínua (aceita PCD) — 10 vagas
  • Empacotador — 4 vagas
  • Empacotador (vaga para PCD) — 1 vaga
  • Entregador (Repositor de rota) — 1 vaga
  • Escrevente auxiliar — 2 vagas
  • Fiscal de loja — 1 vaga
  • Gerência de atendimento e vendas (empresa de veículos) — 1 vaga
  • Gerência de atendimento e vendas — 1 vaga
  • Inspetor de alunos / Assistente de disciplina (vaga temporária) — 1 vaga
  • Mecânico industrial — 5 vagas
  • Motorista de caminhão categoria D — 5 vagas
  • Operador de caixa — 7 vagas
  • Operador de câmara fria — 2 vagas
  • Operador de circuito interno de TV — 1 vaga
  • Operador de laminação (Auxiliar de Laminação) — 1 vaga
  • Operador de máquinas (aceita PCD) — 10 vagas
  • Operador de máquina desdobradeira de mármore e granito (Serrador) — 2 vagas
  • Operador de ponte rolante — 7 vagas
  • Operador de produção — 5 vagas
  • Operador de tesoura mecânica e máquina de corte — 1 vaga
  • Orientador fisiocorporal (Professor de Musculação) — 1 vaga
  • Polidor de pedras — 1 vaga
  • Repositor FLV (Arrumador de prateleira) — 3 vagas
  • Servente de obras (aceita PCD) — 50 vagas
  • Serrador de pedras — 1 vaga
  • Torneiro mecânico — 3 vagas
  • Vendedor do comércio e instalador de baterias (Técnico de Vendas) — 1 vaga
  • Vendedor externo (distribuidora) — 1 vaga
  • Vendedor de mármore e granito (Técnico de Vendas) — 2 vagas
  • Vendedor de serviços (Vendedor de Empréstimo) — 1 vaga
  • Vendedor interno (Atendente/Pré-vendas) — 1 vaga

