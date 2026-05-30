Traficante é preso no bairro Gilson Carone em Cachoeiro

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, na sexta-feira (29).

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De acordo com a corporação, durante patrulhamento na Rua Agnelo Reis Desidério, os militares tentaram abordar um indivíduo que, ao perceber a presença da equipe, desobedeceu à ordem policial e correu para o interior de um imóvel, arremessando uma bolsa durante a fuga.

Na abordagem, os policiais encontraram com o suspeito R$ 146 em dinheiro, dois papelotes e uma porção de substância semelhante à maconha. Durante buscas no local, foi localizada uma pochete contendo 10 papelotes de maconha identificados com adesivos e 116 pedras de crack. Em continuidade às diligências, os militares encontraram ainda outras 28 porções de maconha escondidas na lateral da residência.

Ao todo, foram apreendidos 40 papelotes de maconha, uma bucha da mesma substância, 118 pedras de crack, um aparelho celular e R$ 146 em espécie.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito confessou que utilizava o imóvel pertencente à avó para armazenar os entorpecentes. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Ainda conforme a corporação, o homem possui registros anteriores por crimes relacionados ao tráfico de drogas e posse ilegal de munições.