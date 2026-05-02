Traficante é preso pela Polícia Militar em Dores do Rio Preto

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (1º), durante uma ação da Polícia Militar no Centro de Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo.

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De acordo com o 3º Batalhão, a equipe da R.O.R de Guaçuí realizava patrulhamento por volta das 19h40 quando abordou o suspeito, conhecido como “Formiga”, após notar atitude suspeita.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram um pacote de cocaína escondido na cintura do indivíduo. Questionado, ele confessou que havia mais entorpecentes em sua residência.

No local, os policiais apreenderam 21,3 gramas de cocaína, duas buchas de maconha e R$ 52 em dinheiro. Também foram encontrados materiais utilizados no tráfico, como balança de precisão, rádio comunicador e itens de cunho tático.

Além disso, foram apreendidos simulacros de fuzil e pistola, uma capa de colete balístico, roupas camufladas e uma machadinha.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado, sem lesões, para a 6ª Delegacia Regional de Alegre. Segundo a polícia, ele já possui passagem por tráfico de drogas e confessou que comercializava os entorpecentes.