Tráfico: jovem é detido com crack e cocaína em Alegre

A Polícia Militar prendeu um jovem de 18 anos por tráfico de drogas na noite deste domingo (3), no bairro Guararema, em Alegre, no Sul do Espírito Santo. A ação ocorreu durante patrulhamento da Força Tática, intensificado por conta do evento Rodeio do Trabalhador.

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De acordo com a PM, os militares abordaram o suspeito após ele tentar descartar um objeto ao perceber a aproximação das viaturas. Durante a revista, os policiais encontraram pedras de crack, haxixe, cocaína, dinheiro em espécie e um aparelho celular. Ainda no local, o jovem confessou que comercializava os entorpecentes.

Em seguida, o suspeito informou que havia mais drogas em sua residência. No imóvel, a equipe apreendeu outras porções de crack e haxixe. Ao todo, os militares recolheram 28 pedras pequenas de crack, uma pedra média da mesma substância, um pino de cocaína, cinco unidades de haxixe, R$ 160 em dinheiro, além de uma balança de precisão e materiais utilizados para embalo.

Diante dos fatos, o jovem, que já possui passagens pela polícia, recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.