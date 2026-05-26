Vem aí: Conexão Ciências evento com robô interativo com tecnologia na Serra

O Parque da Cidade, na Serra, se transformará em um grande laboratório de inovação durante a 5ª edição do Conexão Ciências – Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai acontecer entre os dias 1º e 3 de junho. A entrada é gratuita.

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A abertura oficial do Conexão Ciências acontece no dia 1º de junho, às 14h30, com a presença de autoridades estaduais e municipais. Durante os três dias de programação, o evento vai reunir estudantes, pesquisadores, empreendedores e entusiastas da tecnologia em uma imersão voltada à inovação, com palestras, experiências interativas e apresentação de projetos desenvolvidos por alunos capixabas.

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Concurso vai premiar ideias inovadoras

A grande novidade desta edição será o lançamento do concurso “Ideia Inovadora”, criado para incentivar estudantes expositores a transformarem projetos criativos em soluções com potencial de impacto social e tecnológico. Os melhores projetos receberão premiação em dinheiro e troféus. O primeiro lugar ganhará R$ 3 mil, o segundo colocado receberá R$ 1,5 mil e o terceiro lugar será premiado com R$ 500.

Corrida da Inovação

A programação do evento contará com a segunda edição da Corrida da Inovação, dia 31 de maio, na orla de Jacaraípe, na Serra. Com largada às 7 horas, na Praça Encontro das Águas, a prova terá percurso de seis quilômetros e reunirá atletas amadores e profissionais nas categorias masculino, feminino e PCD. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site https://esportecorrida.com.br.

“A inovação já faz parte da nossa rotina e transforma a maneira como vivemos, trabalhamos e nos conectamos. Criar um espaço para reunir sociedade, autoridades e especialistas em torno desse debate é essencial para que a tecnologia seja usada de forma inteligente, humana e eficiente. Esse evento nasce com esse propósito: promover troca de experiências, gerar conexões e construir soluções que impactem positivamente a vida das pessoas”, Lis Bravim, organizadora do evento.

Serviço

Conexão Ciências – Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação

Data: 1º a 3 de junho de 2026

Horário: A partir das 14h30 na abertura oficial

Local: Parque da Cidade, na Serra

Entrada: Gratuita

Corrida da Inovação

Data: 31 de maio de 2026

Horário: 7h

Local: Praça Encontro das Águas, orla de Jacaraípe, na Serra

Inscrições: esportecorrida.com.br

Atrações: robô humanoide interativo, debates sobre inteligência artificial, competição de pitch, exposições, palestras, games, robótica e mais de 80 expositores.