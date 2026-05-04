Victor Alexandre, Filho de Xanddy e Carla Perez, conquistou 7 ouros em fisiculturismo

Victor Alexandre, de 22 anos, celebrou mais uma vitória em um campeonato de fisiculturismo neste domingo, 3. O jovem, filho de Xanddy e Carla Perez, participou do NPC – Natural Grand Prix, na Flórida, Estados Unidos, e conquistou sete medalhas de ouro.

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Esta foi a segunda competição de fisiculturismo de Victor Alexandre, e o concurso é voltado para atletas com corpos naturais, ou seja, de pessoas que não fazem uso de esteroides anabolizantes.

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Ele conquistou o primeiro lugar em seis categorias específicas e também no masculino geral, ou “overall”. Veja quais:

Fisiculturismo Masculino Júnior

Fisiculturismo Masculino Peso Pesado

Físico Clássico Masculino Júnior

Físico Clássico Masculino Open Class D

Físico Masculino Júnior

Físico Masculino Open Class D

Fisiculturismo Masculino Geral

Quem é Victor Alexandre?

Victor Alexandre Perez Soares da Silva é filho do cantor Xanddy e da dançarina Carla Perez, e irmão mais novo de Camilly Victória, atualmente com 24 anos. O fisiculturista estreou em competições em novembro de 2025, e ganhou visibilidade nas redes sociais nos últimos meses ao mostrar a rotina de treinos e de alimentação durante o preparo para as competições.

Nascido em Salvador, na Bahia, ele mora atualmente nos Estados Unidos com a família, e estuda nutrição e cinesiologia. Acompanhado por mais de 600 seguidores nas redes sociais, ele também faz vídeos com treinos de força ao lado da namorada, Jarline Batista.

“Foram seis categorias, seis números um e um overall sendo levado para casa”, celebrou, em vídeo no Instagram. “Quero agradecer a todo mundo que estava na torcida e, agora, é hora de comer.” Segundo ele, seu grande objetivo é se tornar fisiculturista profissional.

Carla Perez fez questão de comemorar as conquistas do filho em uma publicação.

“Você acorda antes das 6h, prepara o café da manhã da sua casa, trabalha fora (algo que faz desde os 14 anos), estuda (e falta pouco para se formar na faculdade), treina pesado e ainda mantém uma alimentação cheia de restrições”, listou. “Há muitos anos você não depende dos seus pais… e que orgulho da zorra, velho. Sem falar no tamanho do seu coração, que consegue ser ainda maior que o seu físico.”

Xanddy, que não esteve presente na competição devido à sua agenda de compromissos, também parabenizou o caçula: “Você é um grande exemplo para todos nós, meu filho. Parabéns pelas vitórias e continue no caminho Você é grandão, principalmente no coração e na educação. Na próxima vez, por favor, me avise com antecedência, para que eu possa me programar na agenda e estar pertinho de você também.”