VÍDEO | Cena inusitada: motociclista carrega bancos na cabeça em Cachoeiro

Um motociclista chamou a atenção de quem passava pela Avenida Jones dos Santos Neves, na altura do Parque Laranjeiras, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta quinta-feira (7). O homem foi flagrado transportando quatro bancos apoiados sobre a cabeça enquanto conduzia a motocicleta.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A cena inusitada rapidamente despertou a curiosidade de motoristas e pedestres que circulavam pela região. Apesar do espanto e das reações provocadas pela situação, o transporte irregular de objetos em motocicletas pode colocar em risco a segurança no trânsito.

De acordo com as normas de trânsito, transportar cargas de forma inadequada ou que comprometam a estabilidade do veículo é considerado infração.