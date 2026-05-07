VÍDEO | Cena inusitada: motociclista carrega bancos na cabeça em Cachoeiro
Cena inusitada de motociclista transportando quatro bancos na cabeça chamou atenção na Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim.
Um motociclista chamou a atenção de quem passava pela Avenida Jones dos Santos Neves, na altura do Parque Laranjeiras, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta quinta-feira (7). O homem foi flagrado transportando quatro bancos apoiados sobre a cabeça enquanto conduzia a motocicleta.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A cena inusitada rapidamente despertou a curiosidade de motoristas e pedestres que circulavam pela região. Apesar do espanto e das reações provocadas pela situação, o transporte irregular de objetos em motocicletas pode colocar em risco a segurança no trânsito.
De acordo com as normas de trânsito, transportar cargas de forma inadequada ou que comprometam a estabilidade do veículo é considerado infração.
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