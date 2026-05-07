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VÍDEO | Cena inusitada: motociclista carrega bancos na cabeça em Cachoeiro

Cena inusitada de motociclista transportando quatro bancos na cabeça chamou atenção na Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim.

Foto: Divulgação/soturnooficial

Um motociclista chamou a atenção de quem passava pela Avenida Jones dos Santos Neves, na altura do Parque Laranjeiras, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta quinta-feira (7). O homem foi flagrado transportando quatro bancos apoiados sobre a cabeça enquanto conduzia a motocicleta.

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A cena inusitada rapidamente despertou a curiosidade de motoristas e pedestres que circulavam pela região. Apesar do espanto e das reações provocadas pela situação, o transporte irregular de objetos em motocicletas pode colocar em risco a segurança no trânsito.

De acordo com as normas de trânsito, transportar cargas de forma inadequada ou que comprometam a estabilidade do veículo é considerado infração.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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