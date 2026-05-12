VÍDEO | Homem é flagrado agredindo cachorro em Cachoeiro
De acordo com informações, as imagens foram gravadas por um vizinho do suspeito
Um homem foi flagrado agredindo um cachorro no bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta terça-feira (12).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com informações, as imagens foram gravadas por um vizinho do suspeito. Em seguida, equipes da Polícia Militar foram acionadas, e o homem acabou preso.
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Em breve, mais informações.
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