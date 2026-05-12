Segurança

VÍDEO | Homem é flagrado agredindo cachorro em Cachoeiro

De acordo com informações, as imagens foram gravadas por um vizinho do suspeito

Violência contra cachorro
Foto: Redes Sociais

Um homem foi flagrado agredindo um cachorro no bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta terça-feira (12).

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De acordo com informações, as imagens foram gravadas por um vizinho do suspeito. Em seguida, equipes da Polícia Militar foram acionadas, e o homem acabou preso.

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Em breve, mais informações.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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