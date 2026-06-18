Segurança

Ação policial em Guaçuí apreende maconha, crack e dinheiro

Festa de Cachoeiro 2026 contará com reforço policial, blitzes e atuação integrada das forças de segurança durante os dez dias de programação.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Uma ação integrada entre as polícias Militar e Civil resultou na apreensão de drogas, dinheiro e materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes na manhã desta quarta-feira (17), em Guaçuí, no Caparaó capixaba.

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A operação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência do município. No local, os policiais encontraram três pessoas, incluindo o principal alvo da investigação.

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Durante a abordagem, um dos suspeitos tentou fugir, mas foi alcançado pelas equipes. Os militares também flagraram um dos envolvidos arremessando uma sacola para um terreno vizinho.

Ao todo, foram apreendidos 215 gramas de maconha, 65 gramas de crack, R$ 392 em dinheiro, três balanças de precisão, um rolo de papel filme, dois tablets, um notebook, quatro celulares e uma câmera de videomonitoramento.

Os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, juntamente com todo o material recolhido, para as providências legais.

Segundo a Polícia Militar, a ação reforça a atuação integrada das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade na região do Caparaó.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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