Acidente entre caminhão e van mata 16 pessoas da mesma família

Uma tragédia registrada na tarde de domingo (31) deixou 16 pessoas mortas e quatro feridas na BR-116, no município de Santa Terezinha, no interior da Bahia. As vítimas viajavam em uma van e retornavam de uma festa de aniversário realizada na cidade de Amargosa quando o veículo foi atingido por um caminhão.

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De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os passageiros da van pertenciam à mesma família e seguiam em direção a Salvador. O acidente aconteceu por volta das 16h40, na altura do km 507 da rodovia.

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As investigações preliminares apontam que o caminhão, que trafegava no sentido Juazeiro–Rio de Janeiro, invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com a van. A força do impacto destruiu os veículos e provocou a morte de 16 ocupantes.

A maioria das vítimas morava no bairro Fazenda Coutos, localizado no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Antes da chegada das equipes de resgate, motoristas que passavam pelo trecho tentaram ajudar os sobreviventes. Diversas vítimas ficaram presas às ferragens.

Além das mortes, três ocupantes da van e o motorista do caminhão ficaram feridos. O condutor do veículo de carga foi encaminhado para um hospital em Santo Antônio de Jesus.

Durante a perícia, a PRF identificou irregularidades no cronotacógrafo do caminhão, equipamento utilizado para registrar informações como velocidade e tempo de direção. Segundo os agentes, a falha impediu a verificação do período que o motorista permaneceu ao volante.

O motorista, de 25 anos, foi preso em flagrante por homicídio doloso na condução de veículo. Conforme a Polícia Civil, os primeiros levantamentos indicam que ele invadiu a contramão e causou a colisão. Ele permanece internado sob custódia policial.

A Delegacia Territorial de Santa Terezinha instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. Os corpos das vítimas foram encaminhados para os Institutos Médico-Legais de Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana e Salvador, onde passam pelos procedimentos de identificação e necropsia.