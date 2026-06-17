Adolescente é baleada acidentalmente dentro de loja no Shopping Cachoeiro

Uma adolescente de 15 anos foi baleada acidentalmente na tarde desta quarta-feira (17), dentro de uma loja localizada no Shopping Cachoeiro, em Cachoeiro de Itapemirim.

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De acordo com informações da Polícia Militar, o disparo ocorreu enquanto a mãe da jovem, proprietária de uma loja no centro de compras, manuseava uma arma de fogo no interior da loja.

A adolescente foi atingida na perna e recebeu atendimento após o incidente. Segundo a PM, o projétil atravessou o membro inferior da vítima.

Ainda conforme a corporação, a mulher possui posse regular de arma de fogo e o armamento está devidamente registrado. As circunstâncias do disparo deverão ser apuradas pelas autoridades.