Anchieta recebe obra na ES-146 e R$ 4 milhões para educação
Investimentos contemplam mobilidade, infraestrutura e educação infantil no município de Anchieta.
O governador do Estado, Ricardo Ferraço, realizou, nesta sexta-feira (19), uma agenda de investimentos em Anchieta voltada ao fortalecimento da mobilidade, da infraestrutura e da educação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante a visita ao município, foi entregue a pavimentação da Rodovia ES-146, que liga a sede municipal à comunidade de Chapada do A, e autorizado o repasse de mais de R$ 4 milhões para a reforma e ampliação da Creche Francisco Giusti, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil (Funpaes).
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“Hoje estamos entregando à população uma nova rodovia, com mais segurança e melhores condições de mobilidade para os capixabas. Também autorizamos recursos para a ampliação de uma creche, que é tão importante para as famílias e para nossas crianças. São obras de naturezas diferentes, mas que têm o mesmo objetivo: melhorar a vida das pessoas. Não importa de quem é a responsabilidade administrativa. O que importa é realizar os sonhos dos capixabas e trabalhar em parceria com os municípios para levar desenvolvimento aos 78 municípios do Espírito Santo”, afirmou o governador.
A pavimentação da Rodovia ES-146 contemplou o trecho entre Anchieta e a comunidade de Chapada do A, em uma extensão de 3,3 quilômetros. Executada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a obra recebeu investimento de aproximadamente R$ 4 milhões e incluiu a implantação de pavimentação em blocos intertravados de concreto, sistema de drenagem e assentamento de meio-fio.
A intervenção melhora as condições de trafegabilidade e segurança viária para moradores, produtores rurais e demais usuários da rodovia, além de facilitar o deslocamento de pessoas e o escoamento da produção agrícola da região.
“O Governo do Estado segue investindo na melhoria da infraestrutura viária dos municípios capixabas. Essa obra garante mais segurança, conforto e mobilidade para quem utiliza a rodovia diariamente, além de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da comunidade”, destacou o diretor-geral do DER-ES, Edmar Fraga Rocha.
Durante a agenda, o governador Ricardo também autorizou o investimento de R$ 4,1 milhões para a reforma e ampliação da Creche Francisco Giusti. A iniciativa será realizada por meio do Funpaes e reforça o compromisso do Estado com a ampliação do acesso à educação infantil de qualidade.
As intervenções previstas incluem a modernização da infraestrutura da unidade, adequações às normas de acessibilidade, segurança e condições sanitárias, além da ampliação da capacidade de atendimento. A obra também contribuirá para qualificar os ambientes pedagógicos e de alimentação escolar, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento das atividades educacionais e para o acolhimento das crianças e de suas famílias.
“O Funpaes tem sido um instrumento fundamental para apoiar os municípios na ampliação e qualificação da educação infantil. Em Anchieta, esse investimento permitirá modernizar a Creche Francisco Giusti, ampliar sua capacidade de atendimento e beneficiar diretamente as famílias, garantindo que mais crianças tenham acesso a um ambiente adequado para aprender e se desenvolver”, destacou a secretária de Estado da Educação, Andréa Guzzo.
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