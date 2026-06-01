Anderson Freire agradece livramento após pouso de emergência
Cantor gospel afirmou que todos os ocupantes da aeronave estão bem e agradeceu pelo livramento após o incidente.
O cantor gospel Anderson Freire se pronunciou nesta segunda-feira após a aeronave em que viajava realizar um pouso de emergência no Aeroporto de Vitória, no último domingo. Em nota pública divulgada nas redes sociais, o artista tranquilizou fãs e seguidores ao informar que todos os ocupantes passam bem.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo o comunicado, Anderson Freire e sua equipe viajavam de Pernambuco para Minas Gerais, onde cumpririam compromissos ministeriais, quando a piloto identificou uma falha no sistema do trem de pouso da aeronave.
Leia também: Avião com cantor Anderson Freire realiza pouso de emergência após problema técnico
Por fim, Anderson Freire afirmou que segue em oração e agradecimento pela preservação de todas as vidas envolvidas no incidente.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726