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Anderson Freire agradece livramento após pouso de emergência

Cantor gospel afirmou que todos os ocupantes da aeronave estão bem e agradeceu pelo livramento após o incidente.

Anderson Freire
Foto: Divulgação

O cantor gospel Anderson Freire se pronunciou nesta segunda-feira após a aeronave em que viajava realizar um pouso de emergência no Aeroporto de Vitória, no último domingo. Em nota pública divulgada nas redes sociais, o artista tranquilizou fãs e seguidores ao informar que todos os ocupantes passam bem.

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Segundo o comunicado, Anderson Freire e sua equipe viajavam de Pernambuco para Minas Gerais, onde cumpririam compromissos ministeriais, quando a piloto identificou uma falha no sistema do trem de pouso da aeronave.

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Por fim, Anderson Freire afirmou que segue em oração e agradecimento pela preservação de todas as vidas envolvidas no incidente.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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