Anderson Freire agradece livramento após pouso de emergência

O cantor gospel Anderson Freire se pronunciou nesta segunda-feira após a aeronave em que viajava realizar um pouso de emergência no Aeroporto de Vitória, no último domingo. Em nota pública divulgada nas redes sociais, o artista tranquilizou fãs e seguidores ao informar que todos os ocupantes passam bem.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo o comunicado, Anderson Freire e sua equipe viajavam de Pernambuco para Minas Gerais, onde cumpririam compromissos ministeriais, quando a piloto identificou uma falha no sistema do trem de pouso da aeronave.

Leia também: Avião com cantor Anderson Freire realiza pouso de emergência após problema técnico

Por fim, Anderson Freire afirmou que segue em oração e agradecimento pela preservação de todas as vidas envolvidas no incidente.