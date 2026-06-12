Atenção: supermercados de Cachoeiro terão horários alterados durante os jogos do Brasil
Durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, os supermercados de Cachoeiro de Itapemirim fecharão imediatamente após o apito final.
Com a Copa do Mundo em andamento, os supermercados de Cachoeiro de Itapemirim vão alterar o horário de funcionamento durante os jogos da Seleção Brasileira.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com os comunicados dos estabelecimentos, as lojas permanecerão fechadas imediatamente após o apito final das partidas.
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Confira o horário de fechamento por supermercado:
- Supermercados Perim: 18h30 / Loja Bernardo Horta em Cachoeiro e Castelo: 16h
- Open: 18h30
- Supermercado BH: 18h
- Sempre Tem: 18h
- Hortifrut: 18h
A medida visa permitir que clientes e funcionários acompanhem os jogos do Brasil com tranquilidade, sem comprometer o atendimento durante o restante do dia.
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