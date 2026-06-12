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Atenção: supermercados de Cachoeiro terão horários alterados durante os jogos do Brasil

Durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, os supermercados de Cachoeiro de Itapemirim fecharão imediatamente após o apito final.

horário de supermercados em Cachoeiro Copa do Mundo
Foto: Freepik

Com a Copa do Mundo em andamento, os supermercados de Cachoeiro de Itapemirim vão alterar o horário de funcionamento durante os jogos da Seleção Brasileira.

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De acordo com os comunicados dos estabelecimentos, as lojas permanecerão fechadas imediatamente após o apito final das partidas.

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Confira o horário de fechamento por supermercado:

  • Supermercados Perim: 18h30 / Loja Bernardo Horta em Cachoeiro e Castelo: 16h
  • Open: 18h30
  • Supermercado BH: 18h
  • Sempre Tem: 18h
  • Hortifrut: 18h

A medida visa permitir que clientes e funcionários acompanhem os jogos do Brasil com tranquilidade, sem comprometer o atendimento durante o restante do dia.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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