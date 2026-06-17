Bebê que estava desaparecida é encontrada morta dentro de rio

A pequena Maria Fernanda, que estava desaparecida desde a última segunda-feira (15), foi encontrada sem vida nesta quarta-feira (17), data em que completaria dois anos de idade. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que participava das buscas.

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O corpo da menina foi localizado no leito do Rio Paraíso, na zona rural de Doverlândia, no oeste de Goiás. Segundo informações da delegacia local, nesta quarta-feira as equipes encontraram uma fralda e uma peça de roupa que Maria Fernanda usava no momento do desaparecimento.

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Na terça-feira (16), as buscas haviam identificado pegadas em uma estrada de terra no fundo da fazenda, que indicavam um trajeto em direção a uma área frequentada pela família, de acordo com o tenente da Polícia Militar Vivaldo Alves.

A causa da morte da criança ainda não foi divulgada. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que acompanha a ocorrência desde o registro do desaparecimento.

Com informações O GLOBO.