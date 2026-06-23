Bolsas da Europa fecham em queda sob pressão tech e de olho em avanços EUA-Irã

As bolsas europeias fecharam em queda nesta terça-feira, 23, pressionadas por preocupações com o ritmo da economia europeia e pela forte liquidação global de ações de tecnologia, em meio a renovadas dúvidas sobre o retorno dos elevados investimentos em inteligência artificial (IA). Investidores também acompanham avanço das negociações entre Estados Unidos e Irã, que contribuíram para a queda dos preços do petróleo e das commodities metálicas.

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Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,09%, a 10.428,85 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,81%, a 24.937,03 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,71%, a 8.340,71 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 1,46%, a 52.024,41 pontos. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,02%, a 19.537,70 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 perdeu 0,34%, a 9.136,73 pontos. As cotações são preliminares.

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No noticiário econômico, os índices de gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) preliminares mostraram melhora da atividade na zona do euro, mas os dados da Alemanha e do Reino Unido decepcionaram e caíram para mínimas em meses.

Para Christophe Boucher, da ABN AMRO Investment Solutions, os dados reforçam a ausência de efeitos secundários relevantes sobre a inflação e indicam demanda ainda fraca, sugerindo crescimento moderado nos próximos meses.

Ainda, o setor de tecnologia recuou 3,3%. A holandesa ASML caiu cerca de 6,1%, enquanto as fabricantes de semicondutores STMicroelectronics e Infineon recuaram perto de 8% e 5,8%, respectivamente, acompanhando o movimento de venda observado nos mercados dos EUA e da Ásia.

Em Paris, a L’Oréal conseguiu apagar parte das perdas mais fortes e recuou 0,3%, após o Deutsche Bank rebaixar sua recomendação para venda, citando perspectiva de desaceleração do crescimento das receitas no segundo semestre.

Na ponta positiva, a EssilorLuxottica subiu cerca de 0,6% após anunciar, em parceria com a Meta, uma nova linha de óculos inteligentes com IA integrada. A Sanofi avançou cerca de 1,5% depois de obter aprovação da União Europeia (UE) para um novo tratamento contra esclerose múltipla.

*Com informações da Dow Jones Newswires