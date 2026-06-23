Bolsonaro presta depoimento à Polícia Civil do DF às 15h sobre arma de fogo apreendida em blitz
Os advogados de Bolsonaro confirmaram que o equipamento pertencia ao ex-presidente.
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe de Estado, presta depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal nesta terça-feira, 23, sobre a arma de fogo apreendida em uma blitz de trânsito em Brasília. O depoimento está marcado para as 15h, presencialmente, no condomínio onde o ex-presidente cumpre pena.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A arma foi apreendida na última segunda-feira, 15, no carro de um militar do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) cedido para atuar na segurança do ex-presidente. Ele disse à Polícia Civil que a arma estava sendo transportada porque precisava de reparos.
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Moraes, que é relator da execução penal de Bolsonaro, pediu esclarecimentos à defesa e questionou a necessidade de reparos na pistola “às vésperas do encerramento” da prisão domiciliar humanitária, cujo prazo termina nesta quinta-feira, 25.
Os advogados de Bolsonaro confirmaram que o equipamento pertencia ao ex-presidente. Segundo a defesa, o registro da arma está regular no Sistema de Gerenciamento de Armas do Exército (Sigma). Ainda segundo a defesa, como o ex-presidente está sob tratamento de medicamentos que podem “afetar sua cognição”, o equipamento foi desativado “sem seu conhecimento prévio”.
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