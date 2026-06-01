Segurança

Caminhão-cegonha pega fogo na Safra em Cachoeiro

Caminhão-cegonha carregado pegou fogo na BR-101, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta segunda-feira (1º). Ocorrência mobilizou equipes de emergência.

Foto: Divulgação

Na tarde desta segunda-feira (1º), um caminhão-cegonha carregado pegou fogo às margens da BR-101, nas proximidades da Safra, em Cachoeiro de Itapemirim. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas.

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Devido às chamas e à carga transportada pelo veículo, havia risco de explosão no local. A fumaça também chamou a atenção de quem passava pela rodovia, exigindo cautela dos condutores que trafegavam pela região.


As equipes responsáveis atuaram na ocorrência para controlar o incêndio e garantir a segurança no trecho. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as causas do fogo.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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