Caminhão-tanque tomba, pega fogo e interdita estrada em Alfredo Chaves

Um caminhão-tanque carregado com combustível tombou e foi tomado pelas chamas na manhã desta quarta-feira (3), na localidade de Barra do Batatal, zona rural de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo.

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Segundo relatos de motoristas que passavam pela região, o incêndio começou logo após o acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuam no combate ao fogo para evitar que as chamas se espalhem.

Por causa da ocorrência, a estrada precisou ser interditada nos dois sentidos, provocando transtornos para quem trafega pelo trecho.

De acordo com uma testemunha, o acidente aconteceu por volta das 10h. O motorista do caminhão foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para atendimento médico. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima nem as causas do tombamento.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.