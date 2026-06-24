Cantor capixaba Alemão do Forró participa pela primeira vez do The Noite
Cantor participou pela primeira vez do programa apresentado por Danilo Gentili e celebrou a experiência nas redes sociais.
O cantor capixaba Alemão do Forró viveu um momento especial em sua trajetória artística. Pela primeira vez, ele participou da gravação do programa The Noite, exibido pelo SBT e apresentado por Danilo Gentili.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A participação foi celebrada pelo artista nas redes sociais, onde ele destacou a importância do momento e a oportunidade de levar sua música e sua alegria para a televisão nacional.
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Nas redes sociais, Alemão do Forró classificou a experiência como um momento marcante e de gratidão. Ele também afirmou que a participação representa mais um capítulo especial em sua carreira.
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