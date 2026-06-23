Carro do fumacê contra a dengue percorre bairros de Cachoeiro; veja cronograma

A Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim divulgou o cronograma semanal do fumacê contra a dengue. A ação vai atender bairros do município no período noturno, entre terça-feira (23) e sexta-feira (26).

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A medida faz parte do combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika.

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Segundo a Prefeitura, as localidades foram selecionadas com base em dados do E-SUS/VS e no monitoramento por ovitrampas, priorizando regiões com casos notificados das doenças.

Veja o cronograma

Na terça-feira (23), o fumacê passa pelo bairro Aquidaban, no período noturno.

Na quarta-feira (24), a ação será realizada no bairro Independência, também à noite.

Já na quinta-feira (25), o serviço atenderá os bairros Otto Marins e Santo Antônio, no período noturno.

Na sexta-feira (26), o cronograma contempla os bairros Alto Eucalipto e Zumbi, também à noite.

Orientações

Durante a passagem do veículo, a Prefeitura recomenda que os moradores mantenham portas e janelas abertas. A orientação ocorre porque o mosquito também pode estar dentro das residências.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que o combate à dengue depende da colaboração de todos. Por isso, os moradores devem eliminar água parada e evitar locais que possam servir de criadouro para o Aedes aegypti.