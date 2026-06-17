Ciee divulga mais de 350 oportunidades em cidades do Espírito Santo

O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE/ES) abriu nesta semana 254 vagas de estágio para estudantes de diferentes níveis de ensino e 115 oportunidades de aprendizagem. As vagas estão distribuídas em 18 municípios capixabas, incluindo a Grande Vitória e cidades do interior do estado.

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Entre as cidades com maior número de vagas de estágio estão: Vitória (65), Vila Velha (50), Piúma (37), Sooretama (24) e Serra (21). As áreas de atuação mais demandadas incluem Administração (76 vagas), Educação (63), Comunicação e Marketing (16), Contabilidade (8) e Saúde (9). Além disso, há oportunidades em áreas especializadas como Arquitetura e Urbanismo, Construção Civil, Esportes, Psicologia, Informática e Produção Mecânica.

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Para o Programa Aprendiz, são 115 vagas distribuídas por todas as regiões do estado, sendo mais de 90% direcionadas à área administrativa de empresas de médio e grande porte.

Os estudantes interessados podem consultar todas as oportunidades e se inscrever gratuitamente por meio da Vitrine de Vagas no site oficial do CIEE (www.ciee.org.br) ou pelo aplicativo Meu CIEE, disponível para Android e iOS.

A iniciativa do CIEE/ES oferece chance de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho, beneficiando jovens que buscam experiência prática e aprendizado em empresas de diversos setores.